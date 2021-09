Incontro con Vito Mancuso.

Dialoga con Paolo Festa.

Saggista e teologo, il suo pensiero è stato spesso oggetto di discussione in campo etico e in campo dogmatico. È stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine Teologiche presso l’Università degli Studi di Padova. I suoi scritti hanno sempre suscitato grandissimo interesse nel pubblico.

Il suo ultimo libro, A proposito del senso della vita (Garzanti), è un’àncora preziosa in questi tempi difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, Mancuso ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza.



Per info e prenotazioni, presso la Biblioteca di Chiari:

tel. 030.7008333

mail: biblioteca@comune.chiari.brescia.it

