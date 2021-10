Incontro con Tiziano Scarpa

Scrittore, poeta e drammaturgo veneziano, Tiziano Scarpa è autore di numerosissime pubblicazioni. Nel 2008 con Stabat Mater, romanzo storico ambientato nella Venezia di Antonio Vivaldi, vince il Premio Strega.



Gli ultimi suoi libri, tutti per Einaudi, sono: Il brevetto del geco (2016), Il cipiglio del gufo (2018), la raccolta poetica Le nuvole e i soldi (2018) e La penultima magia (2020), una fiaba per tutte le età per parlare di affetti e di rispetto, per gli esseri umani e per la natura.



Nel 2021 è stato rieditato Venezia è un pesce (Feltrinelli), una guida-narrativa della città che continua ad essere tra i più amati libri su Venezia.

Tiziano Scarpa dialogherà con Paolo Festa, presidente dell'associazione L'Impronta.



Per info e prenotazioni: Biblioteca di Castel Mella 030.2610870 - biblioteca@comune.castelmella.bs.it

