La banda. Tratto dal libro “La banda degli invisibili”

Luciano Bertoli alla lettura e Roberto La Fauci alla chitarra e canto.

La banda. Liberamente tratto dal libro “La banda degli invisibili” di Fabio Bartolomei

I protagonisti di questa storia, dolce e divertentissima, sono un gruppetto di pensionati che vogliono mettere in riga la società, non si lasciano abbattere dagli acciacchi dell’età e ne combinano delle belle. E un giorno, quasi per caso, decidono di studiare un piano per rapire il premier…



Per info e prenotazioni, Biblioteca di Berlingo:

tel. 030.9780155, anche WhatsApp

mail biblioteca@comune.berlingo.bs.it

La brochure con tutti gli eventi della rassegna "Un libro, per piacere!": clicca qui.

