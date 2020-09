Alberi: una presenza discreta

Il fascino, il mistero, la poesia del mondo delle piante, saranno al centro del prossimo appuntamento della rassegna “Un libro, per piacere”, il ciclo di letture e incontri con l’autore che il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano organizza da ben diciassette anni: eventi ormai attesi da un ampio e affezionato pubblico.

Alberi è il titolo del reading di Barbara Mino che andrà in scena martedì 29 a Urago d’Oglio, una serata tutta dedicata al mondo delle piante, alla loro presenza discreta e vitale. La lettura scenica si snoda tra saggistica, romanzi, racconti, poesie e brani cinematografici; un percorso fatto di musica, immagini e parole, anche per riflettere su quali scelte possiamo fare, quali strade percorrere, per preservare l'ambiente e il futuro. Attraverso i testi di uno scienziato come Stefano Mancuso o brani letterari di autori come Jean Giono o Alda Merini, si potrà scoprire che gli alberi hanno molto da insegnare, anche alla specie umana.

L’appuntamento è per martedì 29 settembre alle ore 21.00 a Urago d’Oglio, nella biblioteca di via Roma 36. L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca di Urago D’Oglio 0307071351 o inviando una mail a biblioteca@uragodoglio.gov.it. Al momento della prenotazione è necessario fornire nome, cognome e numero di telefono.