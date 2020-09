Dove si visse insieme senza saperlo: letture e musiche al parco

Proseguono gli incontri della XVII edizione di "Un libro, per piacere!", la rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano che ci accompagna, in questo mese di settembre, in cortili, giardini, piazze e parchi, dove al piacere d’ascoltare storie si accompagna la piacevolezza di queste ultime serate estive.

Venerdì 18 la manifestazione farà tappa a Trenzano, al Parco “Gianfranco Miglio” di Cossirano, dove si potranno ascoltare le letture di Emanuela Troncana e la musica di Angela Kinczly, amata cantautrice bresciana. Tema della serata saranno le stagioni e il loro mutare: “Dove si visse insieme senza saperlo”, questo il titolo del reading, propone un percorso tra testi narrativi, poesia e musica dove ai cambiamenti della natura fanno eco le stagioni dell'animo. Da Bradbury alla Ginzburg, da Gioconda Belli ad Alfonso Gatto, per una serata che si preannuncia ricca di suggestioni poetiche e musicali.

L’appuntamento è per venerdì 18 settembre alle ore 21.00, a Cossirano di Trenzano, Parco “Gianfranco Miglio”, Via Zambetti. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da definirsi. L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca di Trenzano 030.9974358 o inviando una mail a biblioteca@comune.trenzano.bs.it. Al momento della prenotazione è necessario fornire nome, cognome e numero di telefono.