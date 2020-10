La filosofia non è mai stata così divertente: incontro con Matteo Saudino

Un appuntamento imperdibile quello proposto per giovedì sera da “Un libro, per piacere!”, la rassegna spettacolare del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, quando Matteo Saudino, il professore di filosofia più famoso del web, sarà ospitato a Roncadelle. Da vent’anni professore di Filosofia e Storia presso i licei torinesi, Saudino è l’autore di BarbaSophia, il canale YouTube di lezioni di Filosofia e Storia più grande d’Italia. Aperto un po’ per caso nel 2016 (per mostrare una sua lezione a studenti assenti), il canale ora conta più di 120 mila iscritti ed ha ampiamente dimostrato come il pensiero filosofico possa essere trasmesso con passione a giovani e meno giovani, e che la filosofia è davvero materia affascinante. Molto amato dai numerosissimi studenti che guardano i suoi video, Saudino ha con gli anni allargato la sua platea che ora raccoglie tutte le fasce d’età.

Saudino a febbraio ha pubblicato per Vallardi La filosofia non è una barba in cui partendo dal racconto delle memorabili morti di quindici grandi filosofi ci racconta le loro vite e lo stretto legame esistente con il loro pensiero. L'autore ama sottolineare d’essere prima di tutto un insegnante e saranno soprattutto i temi della scuola e dell’educazione al centro dell’incontro di giovedì a Roncadelle, temi cruciali e, in questi giorni, al centro del dibattito nazionale.

L’incontro sarà introdotto dal dott. Paolo Festa, si terrà al Teatro Aurora in via Roma 7 a Roncadelle, giovedì 22 alle ore 20:30 (gli organizzatori garantiscono che entro le 22:20 al massimo l'evento sarà concluso). L’appuntamento è gratuito e organizzato nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per la prevenzione del contagio da covid-19. È necessario prenotare telefonando alla biblioteca di Roncadelle 0302589631 o inviando una mail a biblioteca@comune.roncadelle.bs.it

Gallery