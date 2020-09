Mara, una donna del Novecento: incontro con Ritanna Armeni

La rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano “Un libro, pe piacere!”, giunta alla sua XVII edizione, giovedì 10 settembre propone un interessante incontro con la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni. Autrice di numerosi libri che hanno al centro le donne, le loro storie e le loro battaglie, la Armeni con il suo stile garbato e coinvolgente da molti anni porta all’attenzione del pubblico il tema importante della parità di genere, attraverso i suoi articoli (ha collaborato e collabora con numerose testate nazionali) e, soprattutto, i suoi saggi: ricordiamo solamente Di questo amore non si deve sapere (Ponte alle Grazie, 2015), vincitore del Premio Comisso e Una donna può tutto. 1941: volano le Streghe della notte (Ponte alle Grazie, 2018). Molti la ricorderanno anche come volto televisivo, co-conduttrice, per tre anni, di "Otto e mezzo" insieme a Giuliano Ferrara su La7.

A Roccafranca, per “Un libro, per piacere!”, presenterà il suo ultimo lavoro: Mara. Una donna del Novecento (Ponte alle Grazie, 2020). Storia di una ragazza di tredici anni, una ragazzina come tante, ma Mara è nata nel 1920 ed è fascista, come fascisti sono i suoi genitori, la migliore amica e tutti quelli che conosce. La Armeni raccontando la storia di Mara ci racconta anche un pezzo della nostra Storia, focalizzandosi sul ruolo della donna durante il fascismo e nel dopoguerra.

Ritanna Armeni dialogherà con Paolo Festa su queste interessanti tematiche, dando voce anche al pubblico che vorrà intervenire. L’appuntamento è per giovedì 10 alle ore 21:00 a Roccafranca, nel Cortile del Polo Civico “Asilo Vecchio” in Vicolo Chiesa 5. In caso di pioggia si terrà all’interno.

L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca di Roccafranca 030.7092011 (lun.- ven. 9:00 - 11.00) o inviando una mail a biblioteca@comune.roccafranca.bs.it. Al momento della prenotazione è necessario fornire nome, cognome e numero di telefono.

