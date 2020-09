Conchiglie e falò: l'estate degli italiani

Sarà all’insegna delle atmosfere vacanziere del passato (e non) il reading che la rassegna “Un libro, per piacere” propone per martedì 8 settembre nel cortile della Biblioteca Civica di Ospitaletto. Stagioni è la parola chiave di questa XVII edizione della manifestazione organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, e l’estate sarà la protagonista di questo appuntamento. Conchiglie e falò. Le nostre estati è il titolo decisamente evocativo, alla lettura e al racconto ci saranno Nicola Bontempi e Nicola Bracchi, alla chitarra e alle canzoni Jacopo Gadeschi.

Il trio accompagnerà il pubblico in un viaggio letterario tra i ricordi estivi: tra souvenir, giochi, romantiche passeggiate, e falò: simboli di aggregazione e canzoni sgangherate, passioni estive fuggevoli e suggestive. Ma non mancheranno letterarie incursioni nei luoghi dell’altrove estivo: metropoli, campagne, cortili, echi di una differente villeggiatura.

L’appuntamento è per venerdì 8 settembre alle ore 21.00 a Ospitaletto, nel Cortile della Biblioteca Comunale “Paolo VI”, via Rizzi 5. In caso di maltempo si terrà nel Teatro Agorà, via Martiri della Libertà. L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca di Ospitaletto 030.6415507, al momento della prenotazione è necessario fornire nome, cognome e numero di telefono.

Il programma completo della rassegna: clicca qui.