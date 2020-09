Un amatissimo classico della letteratura italiana sarà il protagonista del prossimo appuntamento di “Un libro, per piacere!”, la rassegna di reading e incontri con l’autore del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano che da ben diciassette anni promuove libri, biblioteche e, soprattutto, il piacere di leggere.

Filo conduttore di questa edizione è la parola Stagioni, che Chiara Bazzoli (alla lettura) e Roberto La Fauci (alla chitarra e canto) interpreteranno proponendo “Marcovaldo. Le stagioni in città”: gli ironici e teneri racconti di Italo Calvino che hanno incantato generazioni di lettori, giovani e meno giovani. Composte nel corso di un decennio, in queste novelle troviamo le trasformazioni dell’Italia e degli italiani del dopoguerra. Nelle avventure di Marcovaldo la città diventa il teatro della ricerca (improbabile) di frammenti di una natura perduta. Non c’è foglia ingiallita o buccia di fico spiaccicata sul marciapiede che egli non noti e non diventi “oggetto di ragionamento”. E poi Calvino, con lucidità, racconta il nuovo mondo del consumo, con i suoi supermarket e le sue pubblicità. Mondo che invade la vita dei protagonisti con esiti talvolta malinconici più spesso esilaranti.

L’appuntamento è per martedì 15 settembre alle ore 21:00 a Comezzano-Cizzago in Piazza Europa. In caso di maltempo sarà rinviato a data da definirsi. L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca di Comezzano – Cizzago 030.9701194 o inviando una mail a biblioteca@comune.comezzanocizzago.bs.it. Al momento della prenotazione è necessario fornire nome, cognome e numero di telefono.