Del tempo e delle stagioni: pagine di memorabile letteratura

Anche quest’anno Un libro, per piacere fa tappa all’ Azienda Agricola Il Berlinghetto, un appuntamento particolarmente amato dal pubblico della rassegna, che può così abbinare al piacere dell’ascolto il piacere del gusto, grazie all’ospitalità del noto salumificio.

La parola “Stagioni” è Il filo rosso che unisce gli eventi di questa diciassettesima edizione della rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. Negli incontri che si sono susseguiti nel mese di settembre abbiamo avuto modo d’ascoltarla declinata in vari modi: stagioni esistenziali, storiche, sociali, sportive e, ovviamente, non potevano mancare le stagioni della natura. Anche perché sono state fonte di ispirazione per moltissimi scrittori, a volte come indimenticabile sfondo a grandi romanzi, altre volte divenendo esse stesse protagoniste. E’ quindi un percorso tra le pagine della grande letteratura quello proposto da Barbara Pizzetti con Del tempo e delle stagioni: una selezione di brani, tra celebri poesie e indimenticabili romanzi, in cui le stagioni si susseguono in tutte le loro sfumature e suggestioni. Stagioni dense di visioni, passioni e storie che emergono da pagine di potente letteratura. Ad accompagnare Barbara Pizzetti un musicista d’eccezione: Stefano Zeni con il suo violino.

L’appuntamento è per giovedì 1 ottobre alle ore 21.00 a Berlingo, Azienda Agricola “Al Berlinghetto”, via Esenta 7 loc. Berlinghetto. L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca di 0309780155 o inviando una mail a biblioteca@comune.berlingo.bs.it. Al momento della prenotazione è necessario fornire nome, cognome e numero di telefono