Treviso Bresciano: primo maggio tra storia, avventura, natura e giochi

Primo maggio all'aria aperta dedicata alla storia, alla natura e ai giochi. Visita al Forte di Valledrane (a Treviso Bresciano, un ora da Brescia), vedremo le postazioni, i tunnel, i sotterranei e i vari ambienti che lo costituiscono. L'area attigua al forte, dove potrete fare il pic-nic, è immersa nel verde ed ha una vista panoramica sul lago d'Idro. Allestito un punto ristoro: pane con salamina, prodotti tipici e vino.



La visita durerà circa un ora e mezza. Sarà poi possibile trascorrere la giornata sull'altopiano per mangiare e godersi il paesaggio vista lago d'Idro. Iniziativa realizzata grazie e in collaborazione con l'Azienda Agricola Togni e il prezioso supporto del comune di Treviso Bresciano.



Nel pomeriggio verranno organizzati giochi a squadre sia per adulti che per bambini (partecipazione facoltativa e gratuita)Un'esplorazione avventurosa, un'esperienza per ogni età tutta da vivere. Per partecipare scrivi via Wapp al 335487010 oppure invia una mail a info@xtremeadventure.it per confermare la visita indicando giorno, turno di visita e numero partecipanti.



Orari:

-Primo turno ore 9.30

-Secondo turno ore 10.30

-Terzo turno ore 11.30

-Quarto turno ora 14.00



Ritrovo: Valledrane:



Parcheggiate vicino alla Chiesa di San Liberale, SP56, 180, 25070 Vestone BS, le indicazioni per il Forte, 10 minuti a piedi.