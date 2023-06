Tremosine: tour dei piccoli borghi e della Forra

Il tour permette di immergersi nella bellezza del territorio di Tremosine sul Garda in totale relax.

Dal lago ai borghi sull’altopiano e ritorno. Scoprite la bellezza dell’antico villaggio operaio di Campione e salite a bordo della navetta che vi condurrà sull’altopiano di Tremosine. Prima tappa del tour sarà la famosa Strada della Forra, dove potrete fare foto meravigliose. Si prosegue per Pieve, uno dei Borghi più belli d’Italia, per visitare vicoli e terrazze del centro storico. Ripartirete per il Caseificio Sociale Alpe del Garda, dove vi aspetta una degustazione di salumi e formaggi locali che ritroverete nel caratteristico spaccio. L’itinerario termina a Campione, dove potrete trascorrere il pomeriggio in spiaggia e godere del sole, del lago e del vento.



Programma :

9.30 Campione – ritrovo e visita

10.15 Campione – Partenza Shuttle Bus

10.40-11.10 Forra – sosta fotografica

11.15-12.40 Pieve – visita al Borgo

13.00-14.00 Alpe del Garda – Degustazione e shopping

14.15 Voltino – sosta fotografica

15.00 Campione – Rientro Shuttle Bus

Lungo il percorso attraverseremo i borghi di Arias, Pregasio, Cadignano, Sermerio, Vesio, Ustecchio, Bassanega.



Il Tour è gratuito.

La degustazione costa 10€ e va pagata alla guida prima della partenza. Il tour prevede l’accompagnamento da parte del personale dell’ufficio informazioni che parla italiano, inglese e tedesco.Consigliate scarpe comode, abbigliamento sportivo adeguato all’esperienza, adeguata scorta d’acqua/alimenti in base alle proprie esigenze.

In caso di previsioni meteo avverse la guida può decidere variazioni all’itinerario o, per ragioni di sicurezza, l’annullamento della data.



