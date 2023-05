Tremosine: alla scoperta della Forra, escursione guidata

Escursione guidata: alla scoperta della Forra 2023. Organizzato da Pro Loco Tremosine, con il contributo di Regione Lombardia. Dal 28 maggio, tutte le domeniche fino a 3 dicembre.



Partendo da Pieve scenderemo lungo il vecchio e scosceso sentiero del Porto, in passato unico collegamento con il Lago, affiancando pareti rocciose dalla vegetazione mediterranea per giungere alla “Strada della Forra”. Immaginata dal noto Professor Arturo Cozzaglio è un’opera incredibile soprattutto per l’epoca in cui fu realizzata. L’imponenza della natura, unita all’ingegno umano, si manifesterà nella Forra scavata dal torrente Brasa da cui risaliremo per tornare a Pieve dove ammirare di nuovo il Lago dalle sue terrazze. L’escursione è arricchita da un piccolo ristoro, nel punto più suggestivo del percorso, presso il Ristorante La Forra.L’escursione è gratuita.Degustazione €.7,00 da pagare alla guida prima della partenza.



I percorsi sono indicati per persone con una discreta esperienza escursionistica in ambienti naturali, in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’esperienza. Il percorso presenta un primo tratto ripido con alcune esposizioni, non adatto a chi soffre di vertigini. Le esperienze prevedono l’accompagnamento da parte di una guida abilitata. La guida parla italiano e inglese.

Consigliate scarpe da trekking con suola scolpita, abbigliamento sportivo adeguato all’esperienza (giacca antipioggia, berretto, occhiali sa sole, zainetto), adeguata scorta d’acqua/alimenti in base alle proprie esigenze. A tutti i partecipanti verrà omaggiata una bottiglia di acqua naturale offerta da Tavina. In caso di previsioni meteo avverse la guida può decidere variazioni all’itinerario o, per ragioni di sicurezza, l’annullamento della data.

Partenza: ore 9:45 dall0 Infopoint Pieve, Piazza Guglielmo Marconi

Durata: Circa 5 ore

Livello Difficoltà: Escursionistico, intermedio

Età minima: 10 anni

Cani non ammessi