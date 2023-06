Tremosine: 1915 passi con Gibba metaldetective

Paolo, il nostro Metal Detective, vi accompagnerà passo dopo passo lungo i camminamenti costruiti dai nostri soldati sulla linea di fronte dell’Alto Garda. La zona di boschi e prati che si snoda vicino a Passo Nota fu infatti linea di confine e difesa dell’esercito italiano, come testimonia la ricca presenza di trincee, linee fortificate e fortini. Presso il Passo è presente anche un piccolo cimitero che raccoglie le spoglie dei militari a memoria di chi ha perso la vita su queste montagne. Ogni volta un’esperienza sempre nuova. Partenza: ore 9.00 – Passo Nota, parcheggio rifugio Alpini Vesio

Durata: Circa 3 ore

Livello Difficoltà: Facile



Le escursioni proposte sono create per valorizzare il patrimonio storico-culturale del territorio di Tremosine sul Garda che per

molti anni, prima della fine della Grande Guerra, è stata terra di confine tra Italia e Regno Austro Ungarico. Ripercorrere i passi di chi ha vissuto questa triste pagina di storia garantisce la sopravvivenza della Memoria, un patrimonio di inestimabile valore per le generazioni odierne e future, affinché quanto successo non si ripeta mai più. I percorsi sono indicati per persone con una discreta esperienza escursionistica in ambienti naturali, in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’esperienza. La guida d’eccezione, certificata AIGAE, sarà Paolo Campanardi alias Gibba Metal Detective. Con il mitico personaggio televisivo partirete per un’esperienza che avrà come plus la simpatia.

Consigliate scarpe da trekking con suola scolpita, abbigliamento sportivo adeguato all’esperienza (giacca antipioggia, berretto, occhiali da sole, zainetto), adeguata scorta d’acqua/alimenti in base alle proprie esigenze. La quota è € 50,00 Adulto – € 30,00 Ragazzi 7-12 anni – Bimbi sotto i 7 anni gratis. Con Tremosine Welcome Card sconto € 5,00. In caso di previsioni meteo avverse la guida può decidere variazioni all’itinerario o l’annullamento della data. Iscrizione diretta all’organizzatore 331 5616126 – 1915passi@libero.it

I posti sono limitati: minimo 4 partecipanti – massimo 10 partecipanti. Minori solo se accompagnati.

Programma

03 Luglio

1915 passi di notte con Gibba

Escursione guidata sui luoghi della grande guerra nell’alto Garda bresciano al chiaro di luna



08/09 Luglio

1915 passi weekend storico

un fine settimana sui luoghi della grande guerra nell’alto Garda bresciano tra storia natura e notti stellate