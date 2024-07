Toscolano Maderno: paper academy 2024

Attività bilingue in italiano e in inglese per scoprire il mondo della carta.

Mercoledì 3 luglio: Creative print Creiamo un monocromo con carta crepla

Mercoledì 10 luglio: Pulp paper sculpture. Costruiamo una scultura in carta pesta

Mercoledì 17 luglio: The sound of nature. Ascoltiamo la natura che ci circonda e riproduciamola

Mercoledì 24 luglio: Home paper decorations. Decorazioni con carta di uso quotidiano





Costo euro 5 a bambino (6-11 anni)

Prenotazione: 0365641050 - info@valledellecartiere.it