Toscolano Maderno: laboratori di riciclo

Laboratori di riciclo in occasione della Paper Week. Dopo aver scoperto l'antico metodo di fabbricazione della carta grandi e piccini potranno mettersi in gioco producendo un foglio di carta riciclato per poi decorarlo in modo creativo.

Visite guidate a cadenza oraria (alle 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00), laboratorio creativo a seguire.