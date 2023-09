Toscolano Maderno: Ci vuole un fiore

Alle ore 15.30 giochi, letture e attività per tutta la famiglia. A seguire piccola merenda. Ingresso € 10 a persona.



Il Museo d’Arte Sorlini organizza un pomeriggio nella natura, nel giardino del MarteS, per bambini, ragazzi e famiglie.

E poi, dopo una golosa merenda, si ascolterà una bella e avventurosa storia animata tratta dal libro “Kubbe fa un Museo” di Ashild Kanstad Johnsen.



Kubbe è un piccolo ciocco di legno che vive in una casetta nella foresta. Gli piace passeggiare nel bosco e raccogliere tutto ciò che incontra sul suo cammino. Una volta a casa ordina, etichetta e conserva la sua collezione in scatole verdi, ma un giorno si accorge di non avere più spazio.Cosa fare?