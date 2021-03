Test d’Ammissione all’Università: il Webinar Gratuito

Il 26 marzo, nuovo appuntamento con l’orientamento gratuito per le aspiranti matricole delle facoltà a numero chiuso.



Napoli, 16 Marzo 2021 - La Dott.ssa Laura Chiarolanza, Direttrice del Centro Studi L. Giordano rinnova l’iniziativa in favore delle aspiranti matricole delle facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Scienze Infermieristiche, Biologia e Scienze motorie, che dovranno affrontare i test d’ammissione.



Venerdì 26 marzo alle ore 17.00, si terrà un webinar gratuito nel quale i partecipanti saranno messi a conoscenza della struttura dei test e delle materie sulle quali verteranno le prove. Saranno inoltre forniti suggerimenti utili alla preparazione e l’approccio ai test.



“Anche quest’anno vogliamo dare un’opportunità d’orientamento a quanti più giovani possibile” dichiara la Dott.ssa Chiarolanza che aggiunge “in questo anno speciale e senza dubbio segnante, i giovani dovranno confrontarsi con una prima importante prova dell’età adulta il cui esito potrebbe essere determinante per il loro cammino futuro. In questo senso si immette il nostro webinar e la presentazione ufficiale del nostro Corso di preparazione ai Test d’Ammissione all’Università”



I relatori del webinar saranno: la Dott.ssa Marianna Raimo, Laureata con Lode in Scienze Biologiche e Coordinatrice del Corso di preparazione ai Test Universitari ed il Dott. Gianluca Calvino Laureato in Lettere Moderne ed autore di romanzi dichiara “grazie ad una metodologia solida e perfezionata negli anni, abbiamo realizzato un percorso completo, che fornisce allo studente gli strumenti e le competenze necessarie a superare i test di ammissione alle università. Un corso interamente online con docenti specializzati in ognuna delle materie trattate”.



Il workshop è gratuito e aperto tutti gli interessati previa registrazione.