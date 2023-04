Oratorio di Lonato: 3ª festa special "TalentAltri"

La festa TalentAltri nasce dalla convizione che la disabilità risiede negli occhi e nel cuore di chi non vede oltre sé stesso. Questo evento, che si terrà nelle giornate 14-15-16 aprile, è alla sua terza edizione e il desiderio di chi lo organizza è quello di far comprendere quanto ognuno di noi possa arricchirsi attraverso la diversità e i talenti dell'altro.



L'incontro con l'autore del libro "tutti i bambini sanno volare" apre la tre giorni facendosi portavoce del messaggio che della disabilità ci si può arricchire se utilizziamo gli occhi del cuore. È il cuore il centro dell'evento, un cuore che sappia emozionarsi attraverso le canzoni e riflessioni proposte nella serata di sabato 15 quando circa 40 artisti volontari si esibiranno in favore di Anffas e associazione Intarsio: due realtà che investono, in modo differente, nel servizio al prossimo, nell'integrazione e nelle pari opportunità.

La domenica è tutta per le famiglie che potranno divertirsi grazie allo spettacolo teatrale del Carrozzone che vedrà i piccini non solo spettatori ma attori coinvolti. Per chiudere l'evento tutti sono invitati all'aperitivo in musica che ci permetterà di festeggiare insieme la gioia di essere diversi ed unici.