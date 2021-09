Zone: Sulle orme dei dinosauri

Ammira le impronte più grandi e meglio conservate di tutta Italia di preistorici animali quadrupedi lunghi fino ai 6 metri, scoprine la storia e divertiti giocando e creando.

Con una passseggiata di mezz'ora si raggiunge la zona dove i paleontologi hanno scoperto 70 orme fossili allineate a formare ben 5 piste, ovvero 5 percorsi compiuti milioni di anni fa dagli arcosauri.

L' esperienza prevede anche un laboratorio didattico creativo a tema.



19 SETTEMBRE 2021

ore 14:00

(ritrovo ore 13:45)

ZONE (BS)



DURATA ESPERIENZA: 3 ore



ADATTA A: esperienza adatta a tutti, età minima dei bambini 5 anni, i bambini devono essere accompagnati da adulti.



PROGRAMMA:

Ritrovo ore 13,45 a Zone - parcheggio cimitero - partenza passeggiata ore 14, rientro al punto partenza, laboratorio creativo con l'argilla e fine attività ore 17,00

Consigliamo di arivare nel paese di Zone per un pranzo presso i ristoranti presenti oppure di fare un pic-nic



NECESSARIO:

abbigliamento comodo, scarpe adatta a terreni sterrati, acqua, coperta o plaid per sedersi.



COSTO

adulti 5€

bambini 19€

secondo bambino 12€



PRENOTAZIONI:

fino ad esaurimnto posti



PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:



info@lakemountainexperience.itL'evento si svolgerà in regola con le vigenti normative sanitarie

