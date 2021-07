Gardone Riviera: scuola estiva di storia del confine orientale per docenti al Vittoriale

Nuovo, importante passo avanti nella collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e le Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati: una scuola estiva dedicata alla storia del confine orientale nella prestigiosa cornice del Vittoriale.



Si svolgerà, infatti, dal 12 al 16 luglio nell’ambito delle attività “Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola” la prima scuola estiva intitolata “Il difficile Novecento del confine orientale. Dal Risorgimento italiano alle prospettive europee” a Gardone Riviera (in provincia di Brescia) negli ambienti del Vittoriale degli Italiani nell’ambito delle iniziative per il centenario della suntuosa residenza di Gabriele d’Annunzio dopo l’impresa di Fiume.



Il Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati si è detto «particolarmente soddisfatto della disponibilità mostrata dal Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri: la residenza dannunziana rappresenta l’ambiente ideale per questa prima esperienza di scuola estiva e consentirà di accogliere i partecipanti in un’atmosfera impregnata di riferimenti alla storia del confine orientale italiano». Tra i relatori sono previsti accademici e studiosi provenienti da istituti di ricerca specializzati nella storia dell’Adriatico orientale: de Vergottini stesso, Stefano Bruno Galli, Marino Micich, Orietta Moscarda, Gianni Oliva, Giuseppe Parlato, Raoul Pupo e Davide Rossi. Oltre alle lezioni mattutine, i docenti seguiranno dei laboratori tematici guidati da partecipanti al Tavolo di lavoro Ministero dell’Istruzione-Esuli, presentando nella giornata conclusiva della scuola i propri lavori.



L’evento si svolgerà in presenza nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-Covid coinvolgendo una selezione di docenti risultati idonei al bando emesso dal Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione. Sarà comunque possibile seguire i lavori in diretta e poi rivederli in differita sul canale YouTube CDM (Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata) e sulla pagina Facebook ANVGD Sede Nazionale.

Di seguito, infine, il programma completo della scuola estiva.



12 luglio 2021

Modera Caterina Spezzano

Ore 15.00 - Saluti istituzionali

Giordano Bruno Guerri – Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

Giuseppe de Vergottini – Presidente FederEsuli

Davide Bradanini – Console Generale d’Italia a Fiume

Stefano Bruno Galli – Assessore all’Autonomia e alla Cultura Regione Lombardia

Giovanni Francesco Malanchini – Consiglio Regionale Lombardia

Stefano Versari – Capo Dipartimento Ministero dell’Istruzione

Ore 16.30 - La presenza italiana nell'Adriatico orientale alle soglie della Grande Guerra - Giuseppe de Vergottini

Ore 17.30 - Trento e Trieste, due irredentismi - Stefano Bruno Galli



13 luglio 2021

Modera Elena Depetroni

Ore 10.00 – Foibe tra negazione e rimozione: le ragioni del silenzio - Gianni Oliva

Ore 11.00 – L’Istria nel dopoguerra: il potere popolare - Orietta Moscarda

Ore 14.00 – 17.00 laboratori tematici guidati



14 luglio 2021

Modera Chiara Vigini

Ore 10.00 – Stagione delle fiamme e stagione delle stragi: un'ipotesi di periodizzazione della violenza politica al confine orientale – Raoul Pupo

Ore 11.00 – Video Perle del Ricordo: "Altrove. Viaggi di un'anima"

Ore 14.00 – 17.00 laboratori tematici guidati



15 luglio 2021

Modera Donatella Schürzel

Ore 10.00 - D’Annunzio, Fiume, il fascismo – Giuseppe Parlato

Ore 11.00 - Le grandi cesure del Novecento. I Trattati e il Confine Orientale – Davide Rossi

Ore 14.00 - 17.00 laboratori tematici guidati



16 luglio 2021

Modera Caterina Spezzano

Ore 9.00 - Fiume dalla fine della guerra all’ esodo (maggio 1945- febbraio 1947). La ricerca italo-croata sulle vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni e il dignitoso epilogo di Riccardo Gigante al Vittoriale – Marino Micich



Ore 10.00 - Presentazione laboratori docenti e prospettive didatticheOre 12.00 - Conclusioni imaginifiche

