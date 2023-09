Spiritual balance: il libro per conquistare la felicità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La filosofia applicata alla gestione manageriale, ma non come strumento per conquistare il successo, bensì come mezzo per raggiungere la felicità. È questo il cuore di “Spiritual Balance”, il primo libro scritto da Emanuela Di Carlo, marchigiana di origine che da anni ha scelto di vivere a Lonato del Garda. Laureata in filosofia, Emanuela si occupa da sempre di aiutare gli imprenditori che hanno raggiunto il successo materiale a ritrovare il loro vero scopo e la piena soddisfazione spirituale.

“Spiritual Balance - spiega - non è solo il frutto della mia esperienza professionale, ma è il risultato del mio percorso spirituale: un percorso iniziato quando, da un punto di vista professionale, ero all’apice del successo e dunque, secondo chiunque avrei dovuto essere felice e appagata. Tuttavia sentivo dentro di me di avere tradito i sogni che avevo da bambina, avvertivo un senso di insoddisfazione che non riuscivo a spiegarmi fino a quando non ho compreso, un passo alla volta, come racconto nel libro, che questa insoddisfazione dipendeva dal tradimento di me stessa e dei miei sogni. Da quel momento ho iniziato la mia rivoluzione umana e professionale, scoprendo il coraggio di seguire quella strada che oggi ha fatto di me un’imprenditrice proprio nell’ambito delle risorse umane che ora aiuto attraverso la mia ‘Spiritual Balance’ e che unisce i principi di filosofia a quelli dell’etica e della riscoperta del valore dell’essere umano allo scopo di mettere chiunque nelle condizioni di riscoprire il proprio talento”.