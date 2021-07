Tremosine: exclusive spa e cena in terrazza vista lago con menu di pesce

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ DA 4/10 A 30/12

alle ore 16.00



Ristorante La Fenice - Piazza Vittorio Veneto, 8 - Vesio - T. 0365 951128 / 0365 917037

Area benessere riservata (sauna, bagno turco e idromassaggio) con tisana per rilassare corpo e mente. A seguire cena a base di pesce freschissimo preparata dal nostro chef. Tavolo riservato vista lago, luci soffuse e lume di candela per un mome+menticabile. Possibilità di completa personalizzazione su richiesta.



Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco

Minimo Partecipanti: 2 Persone



Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.



Costo: € 90,00 a persona (bevande e personalizzazioni extra escluse)

Sconto Tremosine Welcome Card: € 9,00 a persona



Parcheggio: Vesio, Parcheggio Pubblico, Via Monsignor Giacomo Zanini





ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore. L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati. In caso di pioggia o maltempol’esperienza si svolgerà ugualmente.