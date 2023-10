Sirmione: Il turismo come valore e memoria storica di un territorio

Patrick Gasser è laureato in Storia e Comunicazione all’Università di Innsbruck. Fino al gennaio 2023 è stato coordinatore del Touriseum, il Museo del Turismo dell'Alto Adige a Merano. È autore di diverse pubblicazioni sulla storia del turismo alpino, ideatore di diverse mostre e ambasciatore del gusto dell’Alto Adige.



Lo incontreremo presso la biblioteca di Sirmione, in cui affronterà il tema del turismo come identità di un territorio e portatore di valori che diventano patrimonio di una comunità, venerdì 17 novembre alle ore 20.30. L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.





Ufficio Cultura e turismo del Comune di Sirmione, telefono: 0309909184