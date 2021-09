Concorso di poesia e prosa aperto a tutti dedicato a Sirmione e alle emozioni che qui nascono.

Il concorso Sirmione In Love 2021 si articola in 2 sezioni, uguali per la Categoria UNDER 18 (non ancora compiuti) e la Categoria OVER 18 (già compiuti):

SEZIONE 1

Poesia ad argomentazione libera (es. musica, amore, gastronomia, etc.), con tema centrale Sirmione: massimo 40 versi

SEZIONE 2

Prosa (racconto) ad argomentazione libera (es. musica, amore, gastronomia, etc.), con tema centrale Sirmione: massimo 1500 caratteri spazi inclusi

Per maggiori informazioni e per tutti i dettagli del concorso consultare il regolamento completo.