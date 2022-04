Sirmione: giro in barca della penisola

Oj eventi ha organizzato un’altra emozionante esperienza da condividere in compagnia di vecchi e nuovi amici. Sirmione, incontro magico tra l’acqua turchese e una terra cantata dai poeti oltre duemila anni fa: un’escursione in motoscafo per ammirare la Penisola di Sirmione è tra le dieci cose da non perdere durante una vacanza al lago di Garda. Sirmione Boats Consorzio Motoscafisti accompagna i viaggiatori in gite in barca a Sirmione da oltre vent’anni.

Partiremo dal Porto del Castello Scaligero, costeggiando la penisola incontreremo la villa degli anni Venti del Novecento in cui Maria Callas si lasciava ispirare per interpretare i propri personaggi, osserveremo la struttura termale e il centro benessere Aquaria, ci fermeremo per immaginare dove il poeta Catullo scriveva i suoi carmi all’interno della villa romana detta “Grotte di Catullo“, cercheremo tra le onde le bollicine che ci indicheranno la sorgente sulfurea Boiola, da cui nasce la benefica acqua termale di Sirmione e infine, dopo aver ammirato l’architettura e la perfetta conservazione del Castello di Sirmione, dovremo abbassare la testa per passare sotto il ponte levatoio del castello e ritornare al porto. Tutti i giorni da Aprile a Settembre. Partenza ore 11:00; Ritrovo: Sirmione – Piazzale Porto (BS) il piccolo porticciolo fuori dal Castello. Durata: 25 minuti. Tour confermato con un minimo di 10 partecipanti. Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento