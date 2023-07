Sirmione: Euromech Colloquium, l’evento su meccanobiologia e morfogenesi

Orario non disponibile

Quando Dal 21/08/2023 al 24/08/2023 Orario non disponibile

Dal 21 al 24 agosto a Sirmione l’appuntamento sull’interazione fra meccanica e biologia nei processi fisiologici e patologici, che riunisce scienziati, medici e ingegneri di tutto il mondo

L’Università degli Studi di Brescia presenta l’evento “Colloquium “Cellular Mechanobiology and Morphogenesis”, patrocinato da Euromech - European Mechanics Society, che dal 21 al 24 agosto porterà a Sirmione scienziati, medici e ingegneri di tutto il mondo. Argomento principale del Colloquium sarà l’interazione fra meccanica e biologia nei processi fisiologici e patologici.

Il congresso farà il punto sugli scenari futuri nei settori della biomedicina e della meccanobiologia. Oggi non può esserci progresso se non attraverso un approccio multidisciplinare, che affronti problemi e soluzioni da più punti di vista. L’Euromech Colloquium ha, dunque, l'obiettivo di creare un ponte tra metodologie teoriche e sperimentali, approfondendo le prospettive della meccanica teorica e computazionale, della modellazione dei solidi e fluidi, della meccanobiologia sperimentale e teorico-computazionale.



Ogni cellula, infatti, è sottoposta a forze fisiche, che ne influenzano e ne determinano vita, sviluppo e mutazioni. La comprensione di tali meccanismi può contribuire al progresso dell'intervento medico in molteplici condizioni e patologie, dalla formazione embrionale, all'angiogenesi tumorale, dalla crescita tumorale e delle metastasi, fino alla guarigione delle ferite e delle malattie dello sviluppo.

Nei 4 giorni di dibattiti e confronti si discuterà di tecniche di imaging e misurazione all’avanguardia, di modelli teorici e computazionali avanzati, di recenti scoperte e innovazioni, con l’obiettivo di approfondire i meccanismi della contrattilità e protrusione del citoscheletro, migrazione, adesione, rimodellamento della matrice extracellulare, morfogenesi e meccanotrasduzione.

“Mechanobiology è una recente inter-disciplina nella quale la meccanica e la biologia uniscono le proprie competenze sperimentali e computazionali, per comprendere le interrelazioni nei processi fisiologici e patologici – spiega il Prof. Alberto Salvadori, docente di Scienza delle costruzioni e fondatore del Mechanobiology Research Center presso l’Università degli Studi di Brescia –. Le connessioni fra meccanica e biologia sono fondamentali in molti processi fisiologici e patologici in cui il moto di cellule e la loro divisione sono essenziali. Nel corso del prossimo Colloquium a Sirmione mostreremo quali sono i possibili sviluppi della disciplina, dalla teoria alla clinica, anche grazie ad una serie di interventi tenuti dai massimi esperti mondiali su queste tematiche”.