"La Sirmione del futuro": confronto pubblico tra i candidati sindaco

Per rispondere al desiderio dei cittadini di poter vedere a confronto i tre candidati alla carica di sindaco, in vista delle elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno, l’Associazione culturale sirmionese “La Zobia” e il Gruppo Facebook “Sei di Sirmione se...”, organizzano un incontro pubblico che si terrà il 27 maggio alle ore 20.30, presso il Palazzo dei Congressi; l'appuntamento è patrocinato dal Comune di Sirmione. Attesa un’importante affluenza di pubblico. L’evento sarà moderato dai giornalisti Alessandro Gatta ed Elena Giordano.

Sarà così organizzato:

• “Question time”: domande uguali poste dai due giornalisti moderatori a ciascun candidato con un tempo limite di risposta

• “Appello al voto”: tempo limitato in cui ciascun candidato può invitare i cittadini a esprimere il voto a proprio favore

Le domande a cui i candidati alla carica di Sindaco risponderanno provengono direttamente dai cittadini: sono state infatti poste tramite la pagina Facebook “Sei di Sirmione se...” e debitamente raccolte.

Interviste Triple

I tre candidati stanno anche partecipando in questi giorni a interviste video one to one effettuate da “Sei dei Sirmione se...”, che, prima del voto, saranno messe on-line sulla pagina. Anche in questo caso, i candidati rispondono alle medesime domande; gli interventi vengono montati in modo che gli utenti possano visualizzare – in stile “intervista tripla” – i contenuti espressi dai tre candidati in merito alla stessa problematica.