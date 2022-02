Musica: il nuovo singolo del rapper bresciano Simos è un inno al coraggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Martedì 22.02.2022 alle 22.22 il rapper bresciano Simos è uscito in tutti gli store digitali con il nuovo singolo, un inno al coraggio e alla volontà di seguire la propria strada per ottenere il meglio da se stessi. “Sono sempre stato legato al numero 22, mi capita spesso di vedere la doppia cifra sull’orologio e mi è sempre sembrata una combinazione del cosmo, Coraggio esce in quella precisa data ed ora per un motivo, alcuni dicono che quando vedi il doppio 22 il messaggio di fondo sia che è il momento di prendere una decisione e per decidere serve coraggio, mi sono accorto che il testo indirettamente si collega”

La canzone è una ballad con sonorità hip hop e cori gospel, la produzione musicale è un progetto di due producer americani, Brendan Michael Hoy e Harry Redfern. Simos scrive un testo ricco di immagini in cui si legge una profonda ricerca interiore. “Questo sound mi ha conquistato dal primo ascolto, la scrittura è stata di getto, mi è sempre piaciuto giocare con le metafore nei miei testi e qui ce ne sono diverse. Il risultato ha un non so che di spirituale, penso che l’idea che mi ha guidato abbia tre pilastri: sbattitene, liberati dal negativo e segui il tuo destino.”

E’ possibile ascoltare “Coraggio” in streaming su Spotify, Youtube e Apple music: https://www.simos-rap.it/coraggio/