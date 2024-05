Sellero: nuova gestione per il parco archeologico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Parco archeologico di Sellero (BS), in località Carpene, giaceva da anni in uno stato di semi abbandono. Il 12 febbraio 2024 la Giunta comunale ha deliberato di assegnare la gestione dell’importante sito d’arte rupestre all’Associazione Zamenhof Art, in collaborazione con ArchExperience, con una convenzione che è stata siglata in via definitiva pochi giorni fa. Le due associazioni, forti dell’esperienza acquisita con la gestione della Riserva delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (dal settembre 2021) e del Parco archeologico di Luine a Darfo Boario Terme (dal maggio 2023), si sono attivate in questi giorni per un ripristino della fruibilità del sito, con una pulizia straordinaria da rovi e sterpaglie, una risistemazione (provvisoria) della pannellonistica, la realizzazione di materiale pubblicitario e soprattutto l’organizzazione di un articolato programma di eventi da maggio a settembre, con lo scopo di rivitalizzare e far scoprire o riscoprire l’importante sito: conferenze, spettacoli, laboratori e visite notturne alle incisioni.

Questo nuovo progetto nasce come diretta conseguenza del lavoro sul campo e dello studio riservato negli ultimi due anni ai siti d’arte rupestre della Valcamonica, alle loro problematiche, ma soprattutto al loro potenziale di attrazione turistica e culturale e si inserisce in una visione organica e articolata di questo variegato universo: un’idea precisa di parco archeologico (vedi approfondimento qui di seguito). Nel caso di Sellero-Carpene il tutto è stato organizzato, a tempo di record, in collaborazione con altre realtà attive sul territorio - come l’associazione SMART, l’agriturismo Il Viandante, la pittrice e scultrice Angelita Mattioli, il fotografo Graziano Filippini - e avvalendosi della consulenza scientifica di Umberto Sansoni, l’archeologo che ha diretto tutte le principali campagne scavo dell’area di Sellero (non solo a Carpene, ma anche nelle località Pia D’Ort, Coren, Preda Mola, Corna Sculta, Fradel, Berco, Barnil). Nei prossimi mesi è inoltre previsto un intervento significativo della Fondazione La Valle dei Segni per la sostituzione della pannellonistica e delle parti delle passerelle più deteriorate. Qui di seguito un breve approfondimento sulle “idee” che stanno ispirando il nostro lavoro e il programma degli eventi. In allegato: la locandina del primo evento, foto del parco, di alcune incisioni e di qualche protagonista degli eventi.

Un’idea di parco delle Incisioni Rupestri in Valcamonica (e un modello gestionale). Questo progetto su Sellero si inserisce nell’ottica di una visione concreta e sinergica dei vari parchi che compongono il primo sito Unesco italiano, poiché a poco può servire far funzionare al meglio un singolo sito se gli altri sono in stato di abbandono o funzionano in maniera discontinua. Non a caso l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità tutti i siti d’arte rupestre la Valle Camonica come se si fosse trattato di un solo sito (all’epoca erano sei le aree, incluse la Riserva di Ceto, Cimbergo e Paspardo, e i Parchi di Luine e Sellero), non un singolo parco. E solo se tutti i principali siti archeologici funzionano e sono gestiti con la necessaria efficienza, competenza e professionalità si può pensare a un vero rilancio a livello nazionale e internazionale dello straordinario patrimonio archeologico della Valle, con significative ricadute turistiche. Per farlo occorre innanzitutto mettere a punto e rodare un modello gestionale efficace e duttile, capace di adattarsi alle diverse esigenze e caratteristiche dei vari siti (la Riserva, Luine e Sellero sono, ad esempio, molto differenti tra loro, da tutti i punti di vista) e formare il personale necessario: è quello che da più di due anni stanno facendo Zamenhof Art e ArchExperience, con tutti i limiti delle scarsissime risorse economiche finora avute a disposizione e delle molte difficoltà e resistenze incontrate. In questo modello rientrano una condivisione di personale quando occorre (operatori didattici, manutentori del verde, guide, consulenti scientifici, ecc.), di attrezzature, di prodotti culturali (documentari, spettacoli), di modalità organizzative e comunicative (ufficio stampa, social) e una collaborazione nell’organizzazione rassegne comuni (quest’estate: “ArcheoTeatro 2024: Palcoscenici Rupestri) o eventi (ad esempio la giornata “Alla scoperta delle Rose Camune”).

Gli eventi in programma

Domenica 5 maggio, presso l’Agriturismo Il Viandante e poi presso il Sito di Carpene ore 10:00: presentazione della nuova gestione e del calendario di eventi estivi; ore 10:15: DOMENICO E LE ROCCE DI CARPENE - UNA STORIA NELLA STORIA, una ricerca di Daniele Bressanelli. Dialogo a più voci sulla figura di Domenico Bernardi e la scoperta delle incisioni di Sellero. Organizzazione: associazione SMART. A seguire aperitivo offerto dall’Agriturismo “Il Viandante”. Ingresso libero.

Domenica 2 giugno, presso l’Agriturismo Il Viandante e poi presso il Sito di Carpene ore 18:30: Sergio Scorzillo in AL TRAMONTO DEL SOLE DI YORK, breve monologo liberamente ispirato al Riccardo III di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Sergio Scorzillo (ingresso libero); ore 19:30-20:30: SELLERO BY NIGHT, visita notturna alle incisioni rupestri più significative di Carpene (€ 10 a persona, numero limitato: si consiglia la prenotazione).

Domenica 9 giugno, presso l’Agriturismo Il Viandante e poi presso il Sito di Carpene Ore 10:00.1\2:00 e ore 14:00-18:00: DALLE INCISIONI RUPESTRI ALL’ARTE CONTEMPO-RANEA (PITTURA, FOTOGRAFIA, TEATRO), laboratori e performance artistiche a cura di Angelita Mattioli, Graziano Filippini e Virgilio Patarini.

Domenica 7 luglio, presso l’Agriturismo Il Viandante e poi presso il Sito di Carpene ore 18:30: Virgilio Patarini e Ilaria Marini in IL PAZZO E LA CAGNETTA MAGGIE, breve spettacolo liberamente tratto dal Diario di un Pazzo di Nikolaj Gogol, drammaturgia e regia di Virgilio Patarini; ore 20:00-21:00: SELLERO BY NIGHT, visita notturna alle incisioni rupestri più significative di Carpene (€ 10 a persona, numero limitato: si consiglia la prenotazione).

Domenica 4 agosto ALLA SCOPERTA DELLE ROSE CAMUNE, visite ai Parchi e ai siti archeologici delle Rose Camune: da Luine a Sellero, passando per Nadro di Ceto e Paspardo, con pranzo e apericena ore 10:30: visita alle Rose Camune (e non solo) del Parco di Luine; ore 13.00: visita e pranzo al Museo di Nadro – Riserva Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo; ore 15:00: visita al sito archeologico di Foppe di Nadro (Ceto); ore 17:30: visita al sito archeologico di Sottolaiolo a Paspardo; ore 19:30: apericena presso l’Agriturismo Il Viandante; ore 20:30: visita notturna al Parco archeologico di Sellero (€ 85 a persona, incluso biglietti, pranzo e apericena, numero limitato: prenotazione obbligatoria).

Domenica 8 settembre, presso l’Agriturismo Il Viandante e poi presso il Sito di Carpene ore 18:30: Ilaria Marini in LA VOCE DI CASSANDRA, drammaturgia di Christine Pruner, regia di Virgilio Patarini; ore 20:00-21:00: SELLERO BY NIGHT, visita notturna alle incisioni rupestri più significative di Carpene (€ 10 a persona, numero limitato: si consiglia la prenotazione).