Sarezzo: la notte delle lucciole

Catena Rossa alla Porta delle Fate si trasforma per una notte in un luogo incantato di pace in cui poter assistere allo spettacolo magico delle lucciole che danzano nel prato. L’evento è aperto a tutti.



Bambini e famiglie sono sempre i benvenuti, questa esperienza però è consigliata a chi vuole assaporare una serata di quiete.

Programma

Ore 18.00 – Arrivo in Catena Rossa alla Porta delle Fate

Ore 18.30 – Percorso sulla Via delle Fate

Ore 19.00 – momento di yoga e rilassamento guidato a cura di Pierpaolo di Millepetali accompagnato dalle note dell’handpan suonato da Nicola e Andrea

Ore 20.00 – cena sotto i tigli (*)

Ore 20.30 – spettacolo della danza delle lucciole nel prato sulla musica dell’handpan

Ore 22.00 – saluti

(*) Per il momento della cena è possibile portare al sacco oppure approfittare della convenzione con il Kafè MACIAO e gustare la propria box sotto i tigli.



Si ricorda di portare una copertina o tappetino yoga e di indossare abbigliamento comodo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.