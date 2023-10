Sarezzo: Halloween, ragnetto o scherzetto?

Una caccia al tesoro ragnatelosa, solo per piccoli e grandi coraggiosi nei 5 ettari di Catena Rossa. Animazione, giochi e sorprese con la Strega Pasticciona. La Catena Rossa alla Porta delle Fate sarà invasa dalle ragnatele della Tarantola Tecla in un’atmosfera mooolto tarantolosa!



I 400 figli della Tarantola Tecla si sono dispersi nei prati tra il pendio delle Castaghiotte e la Baita degli Elfi Pentolacci e ha bisogno dell’aiuto di grandi e piccini per ritrovarli… solo riportandoli alla loro Tarantomamma i bimbi potranno recuperare la mappa del tesoro, addentrarsi nella via degli Alberi delle Streghe, scovare la pianta del Gatto Nero per creare il laboratorio mostruoso, trovare la Tomba dell’Ignoto, ricostruire l’Ignotoscheletro e ricevere i dolcetti in ricompensa.



Il programma del pomeriggio ragnateloso:

. Arrivo e accoglienza

. La tana della Tarantola Tecla

. Lungo il percorso fantasmoso a caccia di FANTASMI e dei ragnetti con la Mappa del Tesoro

. sulla via degli Alberi delle Streghe

. Caccia alla Tomba dell’Ignoto e ricostruzione dell’Ignotoscheletro,

. Laboratorio pauroso

. Tombatombola a premi

. Tattoo luminescenti

. Mashmallow alla brace e dolcetti

. Saluti



Dolcetti per tutti i bimbi!

Dress code per l'evento: si raccomanda di essere paurosamente mascherati!



DATE:

. 28 ottobre

. 29 ottobre

. 1 novembre

. 5 ottobre

Inizio dalle ore 14.00





Per info e costo: https://www.catenarossa.it/eventi/