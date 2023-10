Sarezzo: castagnata con caccia al tesoro

Castagnata in Catena Rossa alla Porta delle Fate- La Smemorina ha scordato dove ha nascosto la mappa per raggiungere le Castaghiotte!

Un’avvincente caccia al tesoro nella natura per ritrovarle. L’emozione del ricordo nasce dal condividere momenti insieme a chi si ama, per questo verranno tutti coinvolti. Sarà compito di grandi e piccini trovare il pendio e raccogliere dai ricci le castaghiotte.



Il programma delle attività del pomeriggio:

la ricerca dei rastrelli, dei castabastoni e della mappa dispersa

il riconoscimento dell’albero delle castaghiotte attraverso le foglie

impariamo ad aprire i ricci con i piedini

la raccolta sul pendio Ghiottoso seguendo la mappa del tesoro

la divisione delle castagne raccolte

i giochi e le sorprese

la castagnata finale per concludere questa avventuroso

pomeriggio in compagnia di Fata Smemorina.

L’ attività verrà rinviata in caso di tuoni, fulmini e saette. Partecipazione solo su prenotazione Le attività sono pensate e svolte in lingua italiana, se nessun componente della famiglia conosce l’italiano diventa difficile seguire l’attività. Attrezzarsi con stivaletti e/o scarpe di ricambio

Date:

sabato 14 ottobre

domenica 15 ottobre (SOLD SOUT)

domenica 22 ottobre