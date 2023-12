Sarezzo: caccia ai doni nascosti

Nuova caccia al tesoro natalizia in Catena Rossa alla Porta delle Fate con Renna Comet. Renna Comet ha la bella abitudine di passare l’intero mese di dicembre in Catena Rossa alla Porta delle Fate portando allegria e una magica atmosfera natalizia.

Solo che... puntualmente perde tutti i Doni di Babbo Natale sul sentiero dei Folletti. Servirà l’aiuto dei più piccoli per recuperarli tutti. Genitori e bambini potranno vivere la magica esperienza di trasformarsi in una vera famiglia di RENNE, con tanto di corna, sonaglio e coda, per recuperare tutti i Doni Nascosti.

Ogni anno la Caccia al tesoro è diversa dalla precedente, questo perché i piccoli amici di Catena Rossa alla Porta delle Fate possano tornare più volte e trovare nuove sorprese, allestimenti e mappe . L’attività si svolge prevalentemente all’interno, in ambiente coperto e riscaldato, breve percorso all’esterno.



Il programma del pomeriggio:



. Accoglienza di Remam Comet

. Caccia al tesoro dei Doni nascosti

. Foto ricordo professionale stampata sul set della Renna Comet ( la foto “Famiglia di renne” viene scattata all’interno della Torretta della Casa delle Fate)

. Laboratorio di costruzione del Portafoto di Natale ( all’interno del portico chiuso e riscaldato)

. I doni nascosti

. Saluti



Partecipazione solo su iscrizione.



Costo:

– bambini 0/1 anni e diversamente abili: gratis

– bambini 1/3 anni euro 3,00

– bambini 3/10 anni compiuti euro 18,00 (riduzione per i fratelli)

– adulti e bambini sopra gli 11 anni euro 8,00