Museo di Santa Giulia: escape room "Ora et labora"

Sarà possibile partecipare ad una speciale edizione dell'Escape room Ora et labora. A new museum experience! La nuova proposta ludico-culturale frutto della collaborazione tra Fondazione Brescia Musei e Lexit escape room.



Ora et labora si svolge nell’affascinante antico oratorio di Santa Maria in Solario, luogo molto suggestivo custode silente di enigmi e misteri. Immersi in una miscela di divertimento, adrenalina e attenzione, i partecipanti potranno vivere un’esperienza nuova e originale!



Tariffe a gruppi: fino a 6 persone € 150; da 7 persone € 160; da 8 persone € 170; prenotazione al CUP.

