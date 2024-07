Salò: Città dello Sport

Dall'11 al 14 luglio Salò diventa la "città dello sport": per quattro giornate Piazza Vittoria ospiterà le tante associazioni sportive del territorio, per consentire a ragazze e ragazzi di divertirsi nelle loro discipline sportive preferite e conoscerne di nuove. Dalle 18, infatti, sarà possibile giocare, allenarsi o sperimentare per la prima volta gli sport della pallavolo, del basket, del canottaggio, del calcio; ma anche karate, tennis, judo, ciclismo e scherma. Dalle 20,30, ogni sera, sono inoltre previste le esibizioni delle diverse discipline.