Brescia: alla scoperta dei sotterranei del castello e apericena con Oj Eventi Single

Buongiorno amici! Come ben sapete, Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere ocasioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti, ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!



Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme! Scopriamola insieme:



Il Castello di Brescia è una fortezza di origine medievale tra le migliori conservata nell’Italia Settentrionale, situata a ridosso del centro storico di Brescia. Annoverato tra i simboli della città è un luogo imperdibile da visitare, un gioiellino delle costruzioni medievali a due passi del Duomo e spesso dimenticato per la sua importanza storica! Il castello è un ottima location per ammirare il panorama della città dall’alto, chiunque può girare per le sue vie interne e perdersi nei meandri della storia. Il complesso comprende i tre baluardi di San Faustino, San Marco e San Pietro, il piccolo Miglio, il grande Miglio, la cinta trecentesca con ponte levatoio, Torre Coltrina, il mastio visconteo, la torre Mirabella e il torrione dei francesi.



Come funziona?

Ci sono tre livelli di percorso, noi faremo, ovviamente, il più avventuroso! Per accedervi dovremo calarci in un pozzo di 12 metri! Ma niente paura, pur sembrando difficile e spaventoso garantiamo sicurezza e semplicità. Tutto ciò che serve è solo voglia di avventura. L’incontro con il gruppo e la coordinatrice Oj Eventi single avrà luogo alle 16.30 nella piazzetta davanti al Castello di Brescia. Ci immergeremo in una ricca visita guidata di circa 2 h nei Sotterranei del Castello di Brescia. Visiteremo le zone segrete normalmente chiuse al pubblico! La visita si svolge in luogo chiuso, quindi avverrà anche in caso di maltempo. A seguire, aperitivo tutti insieme! Misterioso il luogo, misteriosi gli incontri che potrete fare unendovi al nostro gruppo Oj Eventi Single!



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Evento confermato se con un numero minimo di 14 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum.



Fascia di età

sopra i 45 anni



Orari

16:30



Green pass

Verrà richiesto il green pass



Menù

salumi

bruschette

stuzzichini

pizza

1 bevanda a scelta

acqua

vino

birra

alcolico

analcolico



Quota senza Vip-card uomo: 31€ (11€ per riservare il posto e 20€ in loco)



Quota senza Vip-card donna: 29€ (9€ per riservare il posto e 20€ in loco)



Titolari Vip-card: 27€ (7 € per riservare il posto e 20€ in loco)



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 9 Maggio



La quota comprende: organizzazione tecnica + animatrice Oj + gruppo single+ degustazione di vini e stuzzichini



Informazioni per pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

Ti aspettiamo alle ore 16.30 Via del Castello 9, 25121, Brescia Bs



Per ulteriori informazioni, prenotazioni e domande

Contattare Anthony al 3488781211



Lo staff di Oj Eventi Single vi aspetta per vivere una serata emozionante.



Affrettati! I posti sono limitati.



Seguici sui Social, siamo su Facebook e su Instagram come Oj Eventi Single



Aiutaci a promuovere l’evento. Condividilo sui social o chat.