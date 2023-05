Rovato: passeggiata Zeta3Menda

Domenica 11 giugno il club auto d'epoca in Franciacorta presenta la passeggiata Zeta3Menda riservata alle Bmw Z3. Ritrovo alle 9 presso il locale Anima a Rovato (all'interno del Museo dell'Anima del Maestro) per colazione e punzonatura. Partenza alle 9.30 per il giro. Alle 11 fermata presso la cantina Piteraluce a Cazzago San Martino per la degustazione. Seconda parte del giro. Pranzo presso Anima a Rovato



Costo a persona 39€



Iscrizione e info: 0307703037 - info@autodepocainfranciacorta.it