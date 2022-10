Rovato: sul Montorfano alla scoperta della luna, delle stelle e dell’ambiente notturno

Alla scoperta dell’ambiente notturno del Montorfano illuminati dai raggi lunari, fra costellazioni e leggende. Questa è un’escursione a carattere divulgativo e conoscitivo su temi legati al cielo notturno e all’ambiente naturale attraversato, per scoprire ciò che la Luna e le costellazioni hanno da raccontarci e come hanno ispirato l’umanità nei secoli, fra aspetti scientifici e leggende. Durante l’escursione alcuni momenti saranno dedicati all’identificazione delle principali costellazioni visibili nel periodo di svolgimento dell’escursione. La Guida (laureato in Astrofisica) sarà a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e curiosità su stelle, corpi celesti e Universo.



