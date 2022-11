Rovato: laboratorio di cosmesi naturale

Workshop pratico ed esperienziale con GiuliaLab per apprendere l’arte dell’autoproduzione di cosmetici 100% naturali, realizzati con materie prime ecologiche, biodegradabili, derivanti da fiori e piante. Si tratta inoltre di un’attività sensoriale in linea con i temi attuali di salvaguardia dell'ambiente, riciclo, valorizzazione di materie prime naturali, senza additivi chimici e sostanze dannose per la pelle e per il pianeta.

Questo Natale puoi scegliere di fare un regalo originale e homemade. Durante il workshop Natale realizzerai un goloso burro corpo in formato solido, una crema per le mani superidratante, un balsamo labbra neutro e colorato e uno scrub energizzante. Verrà fornito il materiale necessario e le dispense complete del corso.



Giulia Albanese, sui Social GiuliaLab, giurista di formazione, ha fatto della sua passione per la cosmesi naturale un lavoro. Fin da piccola, con la nonna, ha sviluppato questa attitudine tra un unguento alla camomilla, l’essicazione della lavanda e la distillazione di fiori e piante. Crescendo ha coltivato il suo interesse per la natura con seminari di approfondimento in materia di cosmesi naturale, con uno sguardo rivolto all’ecosostenibilità e alla riscoperta dei benefici dei prodotti naturali realizzati con le proprie mani. Per questo ha fondato GiuliaLab, un progetto legato all’amore per la natura, la creatività e il benessere. Affianca all'attività di progettazione e ricerca esperienze di docenza in workshop di autoproduzione, laboratori e Teambuilding aziendali. Promuove azioni progettuali anche in ambito sociale.