Rovato: Visita ai giardini del Castello Quistini

Castello Quistini, gioiello storico incastonato nell'incantevole scenario della Franciacorta, apre le sue porte per accogliere gli appassionati di bellezza architettonica e paesaggistica, a partire dal primo Maggio per tutti i weekend di Maggio 2024.



Una Primavera tra Rose Inglesi e Magia Millenaria

I giardini di Castello Quistini, custodi di un'antica bellezza, si preparano a risplendere nella stagione più suggestiva dell'anno. Tra le mura secolari e le arcate storiche, si estende un giardino di rose unico nel suo genere. Tra le varietà presenti, spiccano le affascinanti rose inglesi di David Austin, celebri per la loro bellezza senza tempo e la loro straordinaria adattabilità al clima mediterraneo. Durante le visite guidate, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nella storia millenaria di queste rose, ascoltando racconti avvincenti e scoprendo i segreti nascosti di questo tesoro botanico.



Esperienze Sensoriali e Culturali

In occasione delle aperture primaverili, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare non solo la bellezza dei giardini, ma anche la storia e l'arte custodite all'interno del castello. Guidati dalla passione e dalla competenza di Marco Mazza, uno dei proprietari del castello e appassionato di rose, i partecipanti potranno ammirare le meraviglie botaniche e architettoniche di questo luogo incantato.



Corsi, Eventi e Laboratori

Per gli amanti dell'arte, della botanica e del benessere, Castello Quistini offre un ricco programma di eventi e corsi. Dall'acquerello alla coltivazione delle rose, passando per la gioielleria fatta a mano, c'è un'esperienza per ogni gusto e interesse.



Pianifica la tua Visita

Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica tra storia, arte e natura. Pianifica la tua visita ai giardini di Castello Quistini e lasciati trasportare dalla magia di questo luogo senza tempo.



Per informazioni e prenotazioni, visita il sito ufficiale di Castello Quistini all'indirizzo www.castelloquistini.com e seguici sui nostri canali social per rimanere aggiornato su tutte le novità.



Contatti:

Andrea Mazza

Tel: +39 3391351913

Email: eventi@castelloquistini.com