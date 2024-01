"Quando la morte arrivava dal cielo": bombe e drammi della guerra bresciana

“Quando la morte arrivava dal cielo”: la triste storia dei bombardamenti bresciani della Seconda guerra mondiale. È il tema della conferenza organizzata per venerdì 26 gennaio, ore 20.30 in biblioteca a Rovato, dal Centro Filippo Buonarroti e dal Tavolo della Pace della Franciacorta. “La guerra è tornata prepotentemente tra noi – fanno sapere i promotori dell'iniziativa –: Ucraina, Gaza e tanti altri conflitti di cui non si parla. Il mondo sta cambiando in peggio, si parla sovente di Terza guerra mondiale, e questo ovviamente non ci rassicura. Ricordare che le guerre mondiali hanno già riguardato direttamente i nostri genitori e i nostri nonni significa ricordare che la Seconda guerra mondiale irrompeva 80 anni fa anche nel Bresciano”.

In serata sono attesi gli interventi di Giovanni Bonassi (Centro Buonarroti Brescia), Giuseppe Matteotti (Tavolo della Pace) e Antonio Barberini (Centro Buonarroti Milano). L'appuntamento è nella Sala studio della biblioteca comunale di Corso Silvio Bonomelli: per l'occasione, a partire dalle 20, sarà visitabile una mostra sui bombardamenti e mitragliamenti della Seconda guerra mondiale tra Rovato e la provincia di Brescia.