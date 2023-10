Rotary Youth Exchange: un incontro sul programma di "Scambio Giovani"

Il Rotary International - Distretto 2050 organizza a Brescia un incontro pubblico dedicato al programma di “Scambio Giovani”, noto come RYE (Rotary Youth Exchange) per informare su una grande opportunità per i giovani e le loro famiglie alla ricerca di esperienze educative inedite. Appuntamento giovedì 19 ottobre nella Sala civica Elena Lonati di Piazza Buffoli, a partire dalle ore 15: nel pomeriggio saranno fornite informazioni su come partecipare al programma e sulle opportunità di studio all'estero, ma sarà possibile anche incontrare famiglie e ragazzi che hanno già vissuto l'esperienza.

Il Rotary Youth Exchange

Il Rotary Youth Exchange è molto più di un semplice scambio di studenti; è un'esperienza di vita che trasforma giovani promettenti in cittadini globali ben preparati. Il RYE è un programma internazionale di scambio studentesco che connette giovani di tutto il mondo. Questo programma offre ai giovani la possibilità di vivere e studiare all'estero, immergendosi in una nuova cultura, imparando nuove lingue e stabilendo amicizie internazionali profonde e durature.

RYE è un programma gestito dal Rotary International, un'organizzazione di volontari radicata in tutto il mondo che opera per promuovere la pace, l'amicizia e lo sviluppo globale. Il programma mira a sviluppare l'autonomia e l'indipendenza dei giovani attraverso esperienze di vita significative all'estero. Ulteriori informazioni su rye2050.org.