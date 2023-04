Roncadelle: Elnòs shopping si dedica al benessere con "una passeggiata di salute"

Elnòs Shopping dedica il mese di aprile al benessere fisico, mentale e alimentare, con una serie di eventi di fitness, talk sul tema della salute a trecentosessanta gradi e laboratori per bambini che rientrano nell’iniziativa “Una passeggiata di salute”, realizzata in collaborazione con Bloomwell; a partire da sabato 15 il Centro ospiterà ogni weekend del mese di aprile eventi specifici legati alla salute.



Sabato 15 e domenica 16 aprile saranno dedicati al benessere fisico con gli allenamenti di movement workout con la trainer e content creator Silvia Fascians. L’incontro è gratuito, con una disponibilità limitata di posti: per partecipare è necessario effettuare una prenotazione sul sito EventBrite nelle due date disponibili, sabato 15 aprile e domenica 16 aprile. Nel weekend ci saranno poi i due laboratori per bambini Movi-Menti e Datti il 5 dove i più piccoli potranno imparare a conoscere il proprio corpo giocando con i cinque sensi, e due talk: il primo, sulla contrapposizione tra bellezza e benessere fisico sarà condotto da Silvia Fascians, mentre il secondo vedrà come protagonista Viviana Masini, madre dell’oro olimpico Marcell Jacobs, che spiegherà come supportare i propri figli nella ricerca dello sport più adatto a loro.



Prenotazione movement workout:



Domenica 16 aprile: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-movement-workout-con-silvia-fascians-bambini-612450484887