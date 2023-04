Roncadelle: due appuntamenti per la giornata mondiale della salute a Elnòs shopping

Elnòs Shopping dà il via al mese di aprile con attività dedicate al benessere e al divertimento: i numerosi appuntamenti animeranno la settimana di Pasqua al Meeting Place.



Venerdì 7 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, Donatori del Sorriso - la Onlus che realizza progetti di sensibilizzazione e di rimodernamento dei reparti pediatrici – sarà presente con Mago Paperino, che effettuerà dei numeri di magia per regalare un sorriso ai più piccoli. L’appuntamento è alle 16.30 al piano terra del Meeting Place.



L’attenzione al benessere psico-fisico sarà al centro delle lezioni di fitness “Join the club!” organizzate dal team del centro fitness bresciano Virgin Active. Durante il mese di aprile, ogni venerdì dalle 9.00 alle 20.00, i personal trainer accompagneranno i visitatori alla scoperta del mondo del wellness firmato Virgin Active e offriranno prove gratuite di yoga, attività posturali e allenamenti sculpt, per ridurre lo stress, migliorare l’umore e la forma fisica (7 aprile presso il T-HUB; 14, 21 e 28 aprile presso lo Spazio Eventi).