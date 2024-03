Roncadelle: Food design, il cibo come esperienza sensoriale e di stile’

Sabato 9 marzo al Meeting Place di Roncadelle un’esperienza unica e coinvolgente per gli appassionati dell’estetica culinaria. Sabato 9 marzo, alle ore 15.30, gli amanti del cibo e del food design avranno l'opportunità di immergersi in un’esperienza culinaria unica insieme al famoso “Aesthetic Chef” Mirko Ronzoni.

Nel corso di questo esclusivo evento, che si terrà presso lo Spazio Eventi al primo piano di Elnòs Shopping, sarà possibile immergersi nel mondo della progettazione del cibo (“Design with Food’’), interagendo con le materie prime da un punto di vista esperienziale (“Eating Design’’) ed estetico (“Food Styling’’): lo Chef bergamasco Mirko Ronzoni, vincitore nel 2015 del talent show Hell's Kitchen condotto da Carlo Cracco e oggi consulente per diversi ristoranti italiani, guiderà i partecipanti in un viaggio emozionante attraverso le sue creazioni, in uno spettacolo culinario per tutti gli appassionati.

Con una spiccata personalità e una cucina caratterizzata da tradizione, tecnica e ricerca maniacale delle materie prime, Ronzoni metterà in pratica il suo talento culinario trasformando la progettazione degli ingredienti in un'esperienza multisensoriale e di stile. L'incontro tra la sua passione per la cucina e la sua sensibilità estetica delizierà gli occhi con una preparazione speciale.



Sarà possibile partecipare all’evento “Food Design: il cibo come esperienza sensoriale e di stile’’ gratuitamente e senza iscrizione.

Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info.