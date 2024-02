Roncadelle: a Elnos arriva la make-up masterclass di Kiko

Il 24 febbraio, dalle 10.30 alle 11.30, lo spazio eventi al primo piano di Elnòs Shopping si animerà con un’iniziativa da non perdere: un’esclusiva Make-up Masterclass gratuita con i beauty expert di Kiko Milano.

Il noto brand italiano di beauty, presenterà in occasione della masterclass, la nuova collezione Kifo Days in Bloom che celebra la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera all’insegna di look freschi e naturali caratterizzati da tonalità color pastello. Durante la Masterclass, i partecipanti avranno l'opportunità unica di sperimentare e creare incredibili make-up look con i prodotti della nuova collezione.

Gli esperti di beauty di Kijo saranno a disposizione per accompagnarvi passo dopo passo nella realizzazione di look leggeri da poter riprodurre ogni giorno, ma anche make-up più ricercati per le occasioni speciali.Per partecipare alla Masterclass è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://booking.elnosshopping.info/it-IT/elnosshopping/event/evd/events/167237.