Roncadelle: Elnòs anime fest

Il mondo degli anime sarà protagonista all’Elnòs Anime Fest, il ciclo di eventi dedicati agli anime giapponesi, che si terranno da domenica 7 a domenica 21 maggio, organizzati da Elnòs Shopping in collaborazione con Funside, la fumetteria al suo interno.



Elnòs Anime Fest ha in programma per giovedì 18 maggio dalle 17.30, presso la Food Court, l’incontro con Jacopo Calatroni, doppiatore italiano specializzato in anime giapponesi che parlerà del suo lavoro e delle opere di animazione a cui presta la voce; in aggiunta, venerdì 19 maggio, presso i bar e i ristoranti del Meeting Place aderenti all’iniziativa, sarà possibile partecipare a showcooking con ricette ispirate al mondo degli anime.



Nel corso dell’Elnòs Anime Fest sarà inoltre possibile attivare, dopo un acquisto in fumetteria, il passaporto Funside, per accedere a sconti, esperienze e prodotti esclusivi presso i partner aderenti alle iniziative e, successivamente, avere ulteriori sconti presso Funside.



Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info