Roncadelle: Elettra Lamborghini a Elnòs

Elettra Lamborghini, artista multiplatino da 1.6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram, inaugurerà il suo instore tour a Elnòs Shopping e presenterà ai fan il nuovo disco “Elettraton”, in uscita il prossimo 2 giugno.

Lo Spazio Eventi del Meeting Place ospiterà il firmacopie: dalle 18:00 di venerdì 2 giugno i fan di Elettra Lamborghini potranno incontrare la cantante e farsi firmare la propria copia di “Elettraton”.



Per partecipare al firmacopie i fan dovranno presentarsi il giorno dell’evento all'Infopoint di Elnòs Shopping con l’album “Elettraton” e lo scontrino d’acquisto, con cui potranno ritirare un pass numerato per ogni cd acquistato.



L’accesso allo spazio eventi sarà regolato per numero di pass: i primi 100 partecipanti potranno accedere all’area dalle ore 17.00 in base all’ordine di arrivo. I fan con numeri successivi al 100 saranno invitati a unirsi alla coda successivamente. A evento concluso, utilizzando il QR code riportato sul retro del pass, sarà possibile scaricare la propria foto con Elettra Lamborghini dal portale dedicato.



Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info.