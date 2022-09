Manerba: Saperi e Sapori

Domenica 2 ottobre, a Manerba del Garda, è in arrivo "Saperi e Sapori": suoni, giochi, mestieri e pietanze della tradizione medievale, per la tradizionale rievocazione in costume organizzata tra le rovine della rocca.

Saranno presenti musicanti, artigiani, arcieri, mercanti, locandieri e arditi giocatori in costume medievale, per uno spettacolare mix di musica, sapori e sfide avvincenti. Ingresso libero dalle 11 alle 19.